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“خطأ غير متوقع”.. «موديرنا» تكشف تفاصيل الجرعات الملوثة من لقاح كورونا باليابان

“خطأ غير متوقع”.. «موديرنا» تكشف تفاصيل الجرعات الملوثة من لقاح كورونا باليابان

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“خطأ غير متوقع”.. «موديرنا» تكشف تفاصيل الجرعات الملوثة من لقاح كورونا باليابان

“خطأ غير متوقع”.. «موديرنا» تكشف تفاصيل الجرعات الملوثة من لقاح كورونا باليابان
http://almnatiq.net/?p=1020682
المناطق ـ وكالات:
كشف شركة موديرنا، في بيان لها تفاصيل حقيقة الجرعات الملوثة من لقاح فيروس كورونا التي تم إرسالها إلى اليابان.
وقالت شركة موديرنا، إن الجرعات التي تم إرسالها إلى اليابان كانت تحتوي على جزيئات من معدن مقاوم للصدأ، موضحًة أن هذه الخطأ كان غير متوقع أن يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المرضى”. وتواجه المجموعة الأميركية نكسات كبيرة في اليابان، مع تعليق استخدام مئات الآلاف من الجرعات بعد تقارير عن اكتشاف مواد غريبة في قوارير. وتحقق السلطات أيضا في وفاة رجلين تلقيا جرعات من دفعة ملوثة، لكن سبب وفاتهما غير معروف حتى الآن.
وفي بيان مشترك مع مجموعة تأكيدا اليابانية، قالت موديرنا إن التلوث في إحدى الدفعات الثلاث من الجرعات الملوثة التي علق استخدامها تم إرجاعها إلى عيوب في خط الإنتاج في مصنع يديره المقاول الإسباني “روفي فارما إندستريل سيرفسز”.
وأضاف البيان “الوجود النادر لجزيئات المعدن المقاوم للصدأ في لقاحات موديرنا المضادة لكوفيد-19 لا يشكل خطرا كبيرا على سلامة المرضى ولا يؤثر سلبا على مزايا/أخطار المنتج”، والأسبوع الماضي، علقت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من عقار موديرنا في كافة أنحاء البلاد.

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