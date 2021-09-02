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«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

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«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1020684
محررو المناطق
كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على عدة مناطق من بينها المدينة المنورة والمملكة، حيث توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وقال “الحصيني”، إن منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة وعمان واليمن، سوف تشهد هطول أمطار متوسطة.
وأشار الباحث في الطقس، أن الأجواء ستكون حار نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا مصحوبة برياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى.
وكان قد أعلن “الوطني للأرصاد”، في حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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