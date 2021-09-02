مسلحون يختطفون أكثر من 100 طالب ومدرس في شمال غرب نيجيريا

المناطق - وكالات:

اختطف مسلحون أكثر من 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية بمدينة مارادون، في محافظة زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا.

وأوضحت مصادر إعلامية نيجيرية اليوم، أن المسلحين اقتحموا المؤسسة التربوية وبدؤوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين.

وإثر ذلك أفاد مسؤول الشرطة في زامفارا، أيوبا الكانا، في تصريح صحفي أن المحافظ بيللو ماتاواللي أصدر أمرا بإغلاق جميع المدارس إلى أجل غير مسمى، عقب اختطاف الطلاب والمدرسين، إلى جانب إعلان حظر التجوال في 13 منطقة بالمحافظة.