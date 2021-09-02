الصناديق العامة في المملكة ترفع استثماراتها في أسهم أميركا وأوروبا بنسبة 79.5%

المناطق- وكالات:

بنهاية الربع الثاني من 2021، رفعت الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة أصولها في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبحسب رويترز، بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأميركية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.

وبذلك تسجل أصولهم في الأسواق الأميركية والأوروبية أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016، تزامنت مع تسجيل مستويات قياسية خاصة للأسواق الأميركية.

وسجلت تلك الأصول نمواً للربع الخامس على التوالي، إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وبشأن الأصول في السوق الأميركية، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركية نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نمواً بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

كما ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

وتعادل استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأميركية نحو 33% من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثاني 2021، فيما كانت تبلغ نحو 28% للفترة المماثلة 2020.

وبلغ حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية، نحو سبعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام، الذي سبقه بارتفاع 50%.