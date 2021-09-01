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«عفن وحشرات».. إجراء صارم ضد عدة مطاعم في الرياض قدمت أطعمة فاسدة لزبائنها (فيديو)

«عفن وحشرات».. إجراء صارم ضد عدة مطاعم في الرياض قدمت أطعمة فاسدة لزبائنها (فيديو)

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«عفن وحشرات».. إجراء صارم ضد عدة مطاعم في الرياض قدمت أطعمة فاسدة لزبائنها (فيديو)

«عفن وحشرات».. إجراء صارم ضد عدة مطاعم في الرياض قدمت أطعمة فاسدة لزبائنها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1020714
محررو المناطق
أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لأمانة منطقة الرياض، عددة مطاعم جنوب مدينة الرياض، وذلك بعد رصدها عدة مخالفات جسيمة داخل هذه المطاعم، في أماكن إعداد الأطعمة قبل تقديها للزبائن.
وكشفت «أمانة الرياض» خلال مقطع فيديو يوثق تلك المخالفات، أن هذه المطاعم تم رصد بداخلها مخالفات جسيمة، وممارسات خطرة ارتكبها وافدون داخل أماكن مخصصة لإعداد الأغذية، والتي تمثلت في وجود أطعمة غير صالحة للإستهالك وأخرى بائته تظهر عليها علامات العفن، إضافة إلى خضراوات فاسدة تُستخدم في إعداد الأطعمة وانتشار الحشرات الناقله للأوبئة وتدن مستوى النظافة.

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