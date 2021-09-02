هذه المشروبات تزيد من الالتهابات في الجسم.. احذرها

المناطق - وكالات:

أظهرت دراسات حديثة، أن تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام، يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية.

ونقل موقع Eat This, Not That، عن الدكتورة إيمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، قولها إن «تناول كميات كبيرة المياه الغازية والشاي الحلو وغيرها من المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام، يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية».

وأضافت: يؤدي تناول علبة واحدة في اليوم من مشروب غازي، إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول. وتشير منشورات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، إلى أن الفركتوز يؤثر سلبا في عملية الالتهابات في الجسم.

وبحسب إيمي جودسون، فإن إن الإفراط في تناول المشروبات، يؤدي إلى زيادة الوزن، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي، التي تصاحبها الالتهابات المزمنة.

وأوضحت خبيرة التغذية الأمريكية، أن خبراء جمعية القلب الأمريكية، يوصون بعدم الإفراط بتناوال المشروبات الكحولية، ويحدون كميتها للرجال بمقدار كأسين من النبيذ في اليوم والنساء بكأس واحدة، لأن الإفراط بتناولها يسبب زيادة الالتهابات في الجسم.

وقدمت خبيرة التغذية، عدة نصائح من بينها شرب الماء ومشروبات خالية من السعرات الحرارية لإرواء العطش، كاشفة فب الوفت نفسه أن عصائر الطماطم وعصير الرمان والشاي الأخضر، تساعد على تقليل الالتهابات.