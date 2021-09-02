موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

محررو المناطق

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021، وذلك من أجل الحصول على الدفعة الـ 46 لشهر سبتمبر. حيث أنه من المقرر صرف الدفعة الـ 46 لشهر سبتمبر مستفيدي برنامج حساب المواطن، يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري.

ويُقدم دعم حساب المواطن لأعداد كبيرة من المواطنين المستحقين، كما أنه لا يتم الحصول عليه إلا إذا توفرت بعض الشروط، والتي من بينها أن لا يحصل المستفيد بالدعم على أي مساعدة مالية من الضمان الاجتماعي مع وجوب تقديم الأوراق المطلوبة، كما أن هناك بعض الشروط التي تؤهل الشخص للاستفادة بالدعم منها:

أن يكون المواطن المستفيد من الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى من هذا ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وكل حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون الشخص مقيم بالسعودية، واذا غادر لا تزيد المدة عن 90 يوماً.

من الشروط أيضا أن لا يتواجد الشخص المستفيد بالدعم بأي دور إيواء حكومية أو بالسجون، بالإضافة إلى ضرورة التوافق بين البيانات التي أفصح عنها المواطن مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تعتمد الحكومة في تقييم الاستحقاق على أساس إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الاسرة. بالاضافة الي التعرف علي أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ولمعرفة استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال هذا الرابط (https://www.ca.gov.sa/).