طفل يتعرض لصعق كهربائي جراء كابينة مفتوحة بالليث.. ووالده يطلب التحقيق

محررو المناطق:

روى والد طفل في محافظة الليث، تفاصيل حالة نجله الصحية، عقب تعرض الصغير لصعق كهربائي بكابينة كهرباء تركها عامل صيانة مفتوحة، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق، رصدت كاميرا مراقبة، لحظة إجراء عاملي الصيانة لكابينة الكهرباء، قبل أن يغادرا الموقع وتركاها مفتوحة، ويتوجه إليها بالأخير 3 أطفال ويصاب أحدهم بصق كهربائي.

وقال المواطن يدعى إبراهيم البركاتي، في تصريحات صحفية، إن نجله بدر نقل إلى مستشفى الليث العام وجى تنويمه لمدة يومين، ومن ثم جرى نقله وتحويله إلى مستشفى خاص في جدة.

وبحسب البركاتي، اتضح إصابة الطفل بارتفاع فيى إنزيمات الكبد وارتفاع بالسكر، وكذلك تبول لا إرادي وإصابة بالقدم، وأشار إلى أنه عرض عليه 10 آلاف ريال للتنازل عن شكواه ضد شركة الكهرباء لكنه رفض- على حد قوله.