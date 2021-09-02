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استشاري يكشف 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب

استشاري يكشف 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب
http://almnatiq.net/?p=1020743
محررو المناطق
إنزيمات القلب، هي تشخيص هام للمريض الذي يعاني من آلام في الصدر، حيث تعتبر بروتينات يتم إفرازهُا إلى الدورة الدموية، بكميات كبيرة من نسيج عضل القلب الذي حصل فيه موات (جنغرينة – Gangrene) من جراء احتشاء عضلة القلب (Myocardial infarction).
ويتساءل الكثير من المرضى، ممن يشتكون من آلم فى الصدر عن ارتفاع إنزيمات القلب والتس قد تُسبب جلطة، في هذا الإطار يوضح الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب والتي جاءت كالتالي:
  1.  ليس كل ارتفاع في إنزيمات القلب سَبَبُه جلطة.
  2.  ليس كل ألم في الصدر مع ارتفاع إنزيمات القلب سَبَبُه جلطة..مثال التهاب غشاء القلب.
  3.  ليس كل ارتفاع في إنزيمات القلب يحتاج قسطرة.. فهناك “بعض” المستشفيات الخاصة تخوّف المريض ليوافق فوراً على القسطرة.

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