استشاري يكشف 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب

محررو المناطق

إنزيمات القلب، هي تشخيص هام للمريض الذي يعاني من آلام في الصدر، حيث تعتبر بروتينات يتم إفرازهُا إلى الدورة الدموية، بكميات كبيرة من نسيج عضل القلب الذي حصل فيه موات (جنغرينة – Gangrene) من جراء احتشاء عضلة القلب (Myocardial infarction).

ويتساءل الكثير من المرضى، ممن يشتكون من آلم فى الصدر عن ارتفاع إنزيمات القلب والتس قد تُسبب جلطة، في هذا الإطار يوضح الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب والتي جاءت كالتالي: