«موديرنا» تسحب مليون جرعة من لقاح كورونا باليابان بسبب تلوثها

المناطق- وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية، أن شركة موديرنا سحبت نحو مليون جرعة من لقاح كورونا بسبب تلوث أصابها.

وفي وقت سابق، علقت اليابان استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا، إثر تقارير عن تلوث عدد من الجرعات. وقالت وزارة الصحة، إن «مواد غريبة» عُثر عليها في دُفعة من جرعات اللقاح تحوي نحو 560 ألف قارورة.

وقالت شركة تاكيدا الدوائية، التي تتولى بيع اللقاح وتوزيعه في اليابان، إن شركة موديرنا قد علّقت ثلاث دفعات «بدافع من الحرص الزائد»، مشيرة إلى إن مشكلة بأحد مواقع التصنيع المشمولة في العقد بإسبانيا قد تكون هي السبب، لكن دون مزيد من التوضيح.

وذكرت وسائل إعلام، أن موديرنا تعهدت بتأمين إمدادات بديلة لتجنب تعطيل برنامج التطعيم في اليابان، التي يعدّ تعليق استخدام اللقاح فيها انتكاسة جديدة لموديرنا بعد تأخرها في الإنتاج الشهر الماضي مما عطّل توزيع لقاحها في جميع أنحاء العالم.