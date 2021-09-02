احدث الأخبار

«أبشر» تتيح خدمة تسجيل القدوم إلى الممكلة وتوضح الفئات المستفيدة
أبرز المواد
 رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب
أبرز المواد
 تفاصيل مثيرة وراء وفاة عامل ظل ثلاثة أيام داخل ثلاجة.. هذه رسالته الأخيرة
أبرز المواد
 كلب يتواجد في فصل بأحد مدارس المملكة.. ومقطع فيديو يوثق الواقعة
أبرز المواد
 طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» عن استخدام مادة «السكارين» في الشوكولاتة: مطابقة للمواصفات الدولية
أبرز المواد
 غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة
أبرز المواد
 «موديرنا» تسحب مليون جرعة من لقاح كورونا باليابان بسبب تلوثها
أبرز المواد
 طفل يتعرض لصعق كهربائي جراء كابينة مفتوحة بالليث.. ووالده يطلب التحقيق
أبرز المواد
 استشاري يكشف 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب
أبرز المواد
 فرشاة الأسنان قد تكشف علامات «النوبة القلبية» مبكرًا
أبرز المواد
 موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46
أبرز المواد
«أبشر» تتيح خدمة تسجيل القدوم إلى الممكلة وتوضح الفئات المستفيدة

«أبشر» تتيح خدمة تسجيل القدوم إلى الممكلة وتوضح الفئات المستفيدة

أبرز المواد
رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب

رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب

أبرز المواد
تفاصيل مثيرة وراء وفاة عامل ظل ثلاثة أيام داخل ثلاجة.. هذه رسالته الأخيرة

تفاصيل مثيرة وراء وفاة عامل ظل ثلاثة أيام داخل ثلاجة.. هذه رسالته الأخيرة

أبرز المواد
كلب يتواجد في فصل بأحد مدارس المملكة.. ومقطع فيديو يوثق الواقعة

كلب يتواجد في فصل بأحد مدارس المملكة.. ومقطع فيديو يوثق الواقعة

أبرز المواد

غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة

غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة
http://almnatiq.net/?p=1020766
المناطق- واس:

أغلقت أمانة مكة المكرمة، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

وبحسب البلدية الفرعية، فإن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 127 جولة ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الاشرافي نتج عنها، إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، إضافة إلى ضبط وإتلاف 273 كجم من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين.

 

كما ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة، حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

 

ودعت أمانة مكة المكرمة، جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكافة الظواهر السليبة.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*