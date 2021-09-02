«الغذاء والدواء» عن استخدام مادة «السكارين» في الشوكولاتة: مطابقة للمواصفات الدولية

محررو المناطق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطقع فيديو، بشأن منتج مسحوق الحليب مع الشوكولاتة والذي يحتوي على مادة السكارين إحدى المحليات الاصطناعية.

وأوضحت الهئية العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تم تداوله عن مادة «السكارين» في مسحوق الشوكولاتة وسلامة استخدامه.

وقالت الهئية العامة للغذاء والدواء في بيان لها، إن مادة السكارين، هي إحدى المحليات الاصطناعية المسموح بإسخدامها في اللوائح الفنية السعودية والخليجية، ومطابقة للمواصفات الدولية مثل مواصفات هيئة الدستور الغذائي الكودكس، ومواصفات دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن مادة السكارين تم تقييمها من قبل اللجان الفنية العلمية المحلية والدولية، ومن أهم التقييمات العلمية، التقييم العلمي الصادر عن لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة إلى الأغذية (الجيكفا) والمنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة (fao)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والذي أثبت سلامة استخدام السكارين كمحلي في الصناعات الغذائية كما أشارت إلى أنة قد سبق تداول مقطع فيديو قبل سبع سنوات وتم التوضيح وقتها.