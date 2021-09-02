طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها

محررو المناطق:

نصح المرور، مواطن يريد الاعتراض على مخالفات، بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وكان أحد المواطنين، قد قدما سؤالا عبر منصة أبشر، قال فيه: «السلام عليكم، عندي مخالفات أبي اعترض عليها ويقول لي الموقع انتهى وقت الاعتراض مع العلم إن السبب وجود اعتراض سابق ولم يتم التعامل معه لمدة 6 أشهر؟ أرجو المساعدة».

في حين جاء رد حساب المرور: «وعليكم السلام، للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكرا لتواصلك».