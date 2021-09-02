احدث الأخبار

طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» عن استخدام مادة «السكارين» في الشوكولاتة: مطابقة للمواصفات الدولية
أبرز المواد
 غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة
أبرز المواد
 «موديرنا» تسحب مليون جرعة من لقاح كورونا باليابان بسبب تلوثها
أبرز المواد
 طفل يتعرض لصعق كهربائي جراء كابينة مفتوحة بالليث.. ووالده يطلب التحقيق
أبرز المواد
 استشاري يكشف 3 نقاط مهمة عن إنزيمات القلب
أبرز المواد
 فرشاة الأسنان قد تكشف علامات «النوبة القلبية» مبكرًا
أبرز المواد
 موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46
أبرز المواد
 هذه المشروبات تزيد من الالتهابات في الجسم.. احذرها
أبرز المواد
 «عفن وحشرات».. إجراء صارم ضد عدة مطاعم في الرياض قدمت أطعمة فاسدة لزبائنها (فيديو)
أبرز المواد
 مواطنة تشعل مواقع التواصل.. والسبب طلاء جدران مدرسة
أبرز المواد
 الصناديق العامة في المملكة ترفع استثماراتها في أسهم أميركا وأوروبا بنسبة 79.5%
أبرز المواد
طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها

طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها

أبرز المواد
«الغذاء والدواء» عن استخدام مادة «السكارين» في الشوكولاتة: مطابقة للمواصفات الدولية

«الغذاء والدواء» عن استخدام مادة «السكارين» في الشوكولاتة: مطابقة للمواصفات الدولية

أبرز المواد
غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة

غلق 5 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف مواد غذائية فاسدة في مكة

أبرز المواد
«موديرنا» تسحب مليون جرعة من لقاح كورونا باليابان بسبب تلوثها

«موديرنا» تسحب مليون جرعة من لقاح كورونا باليابان بسبب تلوثها

أبرز المواد

طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها

طريقة معرفة تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض عليها
http://almnatiq.net/?p=1020772
محررو المناطق:

نصح المرور، مواطن يريد الاعتراض على مخالفات، بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

 

وكان أحد المواطنين، قد قدما سؤالا عبر منصة أبشر، قال فيه: «السلام عليكم، عندي مخالفات أبي اعترض عليها ويقول لي الموقع انتهى وقت الاعتراض مع العلم إن السبب وجود اعتراض سابق ولم يتم التعامل معه لمدة 6 أشهر؟ أرجو المساعدة».

 

في حين جاء رد حساب المرور: «وعليكم السلام، للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكرا لتواصلك».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*