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رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب

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رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب

رئيس «الشؤون الإسلامية» بتشاد يشيد بجهود المملكة الإنسانية في خدمة الشعوب
http://almnatiq.net/?p=1020779
محررو المناطق
أشاد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد، الدكتور محمد خاطر عيسى، بجهود المملكة الإنسانية، ودورها الهائل والدؤوب في خدمة المسلمين والشعوب الإسلامية.
جاء ذلك لدى استقباله لمدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي فيصل بن سعد الجبر، بحضور النائب الأول للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبدالله، ومفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو، وعدد من منسوبي مكتب الندوة العالمية في العاصمة إنجامينا.
من جانبه، قال فيصل بن سعد الجبر، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توثيق علاقة الندوة بالشخصيات وكبار المسؤولين والمؤسسات الرسمية.
كما تطرق النقاش إلى تعزيز سُبل التعاون المشترك بين المجلس والندوة العالمية في العديد من المجالات التي تخدم الشباب والمجتمع التشادي بشكل عام.

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