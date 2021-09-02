تفاصيل مثيرة وراء وفاة عامل ظل ثلاثة أيام داخل ثلاجة.. هذه رسالته الأخيرة

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حل المستشار في التدريب والقيادة، إسماعيل العمري، ضيفًا على برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة” الفضائية، حيث كشف خلال استضافته بالبرنامج، تقصة وفاة عامل كان موظفًا بسوق كبير للمواد الغذائية، داخل الثلاجة المتواجدة في المركز بعدما أُغلقت عليه نهاية الأسبوع.

وقال «العمري»: «كان هناك عاملا يعمل في سوق كبير للمواد الغذائية، وفي نهاية الأسبوع أغلق عليه باب الثلاجة الكبيرة، وظل بداخلها ثلاثة أيام متواصله، دون أن ينقذه أحد».

وأضاف «العمري»: «أنه في بداية الأسبوع ومع عودة العمال إلي علمهم فتحوا الثلاجة في المركز وجدوا العامل متوفي، وكان أخذ ورقة وقلم وكتب أني بدأت أشعر بالبرد وبتنمل أيدي، ولا أستطيع الحراك».

وأوضح، العجيب: «أن الثلاجة كانت طافية وما كانت باردة؛ لكن الاستعداد الداخلي الضعيف عنده هو اللي ساهم في إنه يكون ضعيف في تفاعله في مجريات الحياة».