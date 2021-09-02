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«أبشر» تتيح خدمة تسجيل القدوم إلى الممكلة وتوضح الفئات المستفيدة

«أبشر» تتيح خدمة تسجيل القدوم إلى الممكلة وتوضح الفئات المستفيدة
http://almnatiq.net/?p=1020796
محررو المناطق

أتاحت منصة أبشر ، خدمة تسجيل القدوم  إلى المملكة، والتي تمكن القادمين من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة فيروس كورونا، قبل دخول الممكلة بـ 72 ساعة على الأقل؛ وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

 

و نشرت المنصة، عبر حسابها على ” تويتر” إنفوجراف يوضح الفئات المستفيدة من هذه الخدمة:

  • العمالة المنزلية المرافقة للمواطن
  • زائر محصن
  • زائر غير محصن
  • زائر للعلاج
  • مقيم محصن
  • مقيم غير محصن

الجدير ذكره، أن خطوات الوصول للخدمة الدخول على الصفحة الرئيسة لمنصة أبشر منصة قدوم “لا يتطلب تسجيل الدخول”.

 

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