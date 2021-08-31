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مصرع 18 حوثيًا في كمين نفذه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية

مصرع 18 حوثيًا في كمين نفذه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية
http://almnatiq.net/?p=1020831
المناطق- وكالات:

لقي 18 عنصرًا حوثيًا مصرعهم، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم، الخميس، في جبهة المشجح غرب مأرب.

 

وذكرت وسائل إعلامية يمنية، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، نفذا كمينًا محكمًا استهدف مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة.

 

كما شنت مدفعية الجيش اليمني قصفًا مركّزاً استهدف تحركات الانقلابيين في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.

في السياق ذاته لقي عدد من الحوثيين مصرعهم، أمس الأربعاء، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غربي محافظة مأرب.

 

وبحسب تقارير صحفية، فقد استدرج الجيش مجموعة من عناصر الميليشيات، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة رحبة واستهدفتها، وأدى الكمين إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

يأتي هذا في وقت استهدفت فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع متفرقة للانقلابيين في محيط محافظة مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

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