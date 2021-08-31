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في نقاط.. ضوابط ومحظورات إعلانات بيع العقارات (فيديو)

في نقاط.. ضوابط ومحظورات إعلانات بيع العقارات (فيديو)

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في نقاط.. ضوابط ومحظورات إعلانات بيع العقارات (فيديو)

في نقاط.. ضوابط ومحظورات إعلانات بيع العقارات (فيديو)
الهيئة العامة للعقار
http://almnatiq.net/?p=1020833
محررو المناطق:
قال مدير عام إدارة تطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار، عبدالله الغيث، إن إدارة تطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار وضعت عدة ضوابط ومحظورات لإعلانات بيع العقارات وتنظيمها، والتي يتم نشرها في جميع الوسائل، بهدف حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية.

ضوابط إعلانات بيع العقارات

وقال مدير عام إدارة تطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار، عبدالله الغيث، لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»، إن من أهم ضوابط إعلانات العقارات:
  1. تحري الصدق والابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل
  2. الالتزام بالأسماء الرسمية للمدن والأحياء والشوارع
  3. توضيح موقع العقار
  4. وسيلة تواصل فعالة مع المعلن
  5. الإفصاح عن بيانات العقار مثل المساحة والنزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، والرهون أو القيود التي تقيده.

محظورات إعلانات بيع العقارات

وأوضح مدير تطوير الأنظمة بهيئة العقار، إلى عدد من المحظورات في إعلانات العقارات، مثل مخالفة التعليمات وخدش الحياء، والتعرض بصورة سلبية للمنافسين، أو ذكر أى عبارات يفهم منها التمييز ضد أى شخص.

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