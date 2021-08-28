أبوظبي تلغي الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على التطعيم اعتبارًا من الأحد المقبل

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الخميس، عبر حسابه على «تويتر» أن الإمارة قررت إلغاء شرط الخضوع لحجر صحي لجميع المسافرين الوافدين من الخارج الحاصلين على التطعيم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأوضح المكتب الإعلامي، أن تقديم نتيجة اختبار تفاعل بوليمر متسلسل (بي.سي.آر) سلبي سيظل شرطًا للسفر إلى عاصمة الإمارات.
لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي تعتمد إلغاء الحجر الصحي لجميع المطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من خارج الدولة، وتحدث إجراءات السفر التي يبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021. pic.twitter.com/2bAQwXjJrh
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 2, 2021
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