عمره 13 مليار سنة.. ناسا تنشر صورة «الحادث» الغامض

المناطق- وكالات:

نشرت وكالة ناسا لقطات لقزم بني «نادر للغاية» قد يصل عمره إلى 13 مليار سنة، أطلق عليه اسم «الحادث» بعد اكتشافه بالصدفة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وبحسب ديلي ميل، فإن القزم البني هو كائن غامض يقع في مكان ما بين كوكب غازي عملاق ونجم صغير، ولكن دون الحجم الذي يدمج الهيدروجين مثل النجم.

وذكرت دراسة أجراها علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتقنية في باسادينا بكاليفورنيا، قد يكون هناك عدد أكبر من هذه «النجوم» غير العادية في مجرتنا أكثر مما كان يعتقد سابقا.

ووقع اكتشاف القزم البني عن طريق الصدفة عبر مستكشف مسح الأشعة تحت الحمراء واسع المجال (NEOWISE) من قبل العالم المواطن دان كاسيلدن، الذي كان يستخدم برنامجا عبر الإنترنت قام ببنائه للعثور على هذه الأجسام في البيانات التي تم جمعها بواسطة التلسكوب.

ويعد القزم البني «الحادث» أكبر من كوكب المشتري ما بين 13 و80 مرة لكنه ليس كبيرا بما يكفي لدمج عناصر مثل الهيدروجين في الهيليوم بالطريقة التي يعمل بها النجم. وبينما تتحدى الأقزام البنية أحيانا التوصيف، يمتلك علماء الفلك فهما جيدا لخصائصها العامة، حتى «الحادث».

وقال باحثو ناسا، إن القزم البني المسمى رسميا WISE 1534-1043، يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض ولا يشبه أيا من 2000 قزم بني موجود في مجرتنا حتى الآن، وهو خافت في بعض الأطوال الموجية للضوء، ومشرق في البعض الآخر، ويتحرك حول مجرة درب التبانة بسرعة نصف مليون ميل في الساعة، أسرع من أي قزم بني محلي آخر.

وساعدت بنية وسرعة الضوء غير العاديين الفريق على تحديد عمر القزم ما بين 10 و13 مليار سنة، ضعف متوسط عمر الأقزام البنية الأخرى المعروفة والتي يرجع تاريخها إلى الوقت الذي كانت فيه مجرة درب التبانة صغيرة جدا ولديها تركيبة كيميائية مختلفة.

ويشير هذا إلى أنه كان موجودا في مجرة درب التبانة منذ الأيام الأولى، ما يعني أنه يمكن أن يكون هناك أكثر مما كان يعتقد في البداية، مع وجود ما يصل إلى 100 مليار من الأقزام البنية العائمة في الفضاء بين النجوم.

ومع تقدم الأقزام البنية في العمر، تبرد، ويتغير سطوعها في أطوال موجية مختلفة من الضوء، على غرار الطريقة التي تنتقل بها المعادن الساخنة من الأبيض إلى الأحمر أثناء تبريدها.

وأربك «الحادث» العلماء لأنه كان باهتا في بعض الأطوال الموجية الرئيسية، ما يشير إلى أنه كانت شديد البرود، ولكنه ساطع في البعض الآخر، ما يدل على ارتفاع درجة الحرارة.