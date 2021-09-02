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«موديرنا» تستعد لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها ضد كورونا

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«موديرنا» تستعد لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها ضد كورونا

«موديرنا» تستعد لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1020855
المناطق- وكالات:

رغم نافذة الأمل التي أوجدتها لقاحات فيروس كورونا، يبدو أن الأمور لم تنته بعد، إذ يلوح مجددا خيار اللجوء إلى الجرعة المعززة من اللقاحات، فتلقي جرعتين على ما يبدو ليست بالحماية الكافية.

 

والأربعاء، أعلنت شركة موديرنا، أنها قدمت إلى وكالة الأدوية الأميركية بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

 

ونقلت وكالة فرانس برس بيان ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، الذي قال فيه: «يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص»، متعهداً أن تظل شركته «تسبق الفيروس بمسافات».

 

وبحسب بانسل، فإن شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية قدمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركاً تلقوا هذه الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

 

ووفقا للبيان فإن هذه الجرعة المعززة تحتوي على 50 ميكروغراماً من اللقاح، أي نصف كمية الجرعة الأولى كما الثانية. ولفتت موديرنا إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس «ضعفت بشكل ملحوظ» بعد «قرابة ستة أشهر» من الجرعة الثانية.

 

وأضافت موديرنا، أنه «بعد جرعة ثالثة، تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة»، وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية. وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين».

 

يأتي هذا في وقت قالت فيه الشركة إنها ستقدم «في الأيام المقبلة» هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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