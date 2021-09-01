ضمن الأفضل عالميًا.. التعليم تعلن دخول 15 جامعة في تصنيف التايمز

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صرح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن 15 جامعة بالمملكة، تم دخولهم في تصنيف التايمز مقابل 10 جامعات العام الماضي، بزيادة 50% عن العام الماضي 2020.

وهنأ وزير التعليم في منشور له على«تويتر» قائلاً: «أبارك للقيادة الرشيدة -حفظها الله- الإنجازات المتوالية في قطاع التعليم، وما تحقق بدعمها اليوم من دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي، وما سبقها من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً».

وجاءت الجامعات الـ15 التي دخلت تصنيف التايمز كالتالي: الملك عبدالعزيز، الفيصل، الملك سعود، الملك فهد للبترول والمعادن، حائل، تبوك، الأمير سطام بن عبدالعزيز، أم القرى، الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الملك خالد، الملك سعود للعلوم الصحية، الملك فيصل، جدة، القصيم، الطائف.