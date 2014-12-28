بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط

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ت تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضوريًا في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن حلقا ت تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضوريًا في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.