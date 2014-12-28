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بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط

بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط

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بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط

بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط
عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1020876
المناطق - الرياض:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضوريًا في رحاب المسجد الحرام.
وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضوريًا في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام

وأكد المحمادي على أن الإدارة أعدّت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عددًا من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
واختتم بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.

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