مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك تطلق أول مكتبة طبية رقمية بالمنطقة

المناطق- تبوك:

دشن مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي، صباح أمس المكتبة الطبية الرقمية بحضور المساعدين ورؤساء الأقسام الطبية والفنية بالمستشفى .

وأكد المالكي في كلمته بهذه المناسبة أن اطلاق المكتبة الطبية الرقمية جاء ضمن خطط وجهود المستشفى الرامية لرفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والممارسين الصحيين العاملين في مختلف الاختصاصات، ولتطوير معلوماتهم وخبراتهم.

مشيرًا إلى أن المكتبة الطبية الرقمية تعد خدمة حديثة يستطيع من خلالها جميع الممارسين الصحيين من منسوبي المستشفى الوصول إلى عدد كبير من قواعد المعلومات الطبية والأبحاث والمراجع المتاحة لهم بطريقة حديثة وميسرة، كما أنها تمنح المستفيد ساعات تعليم طبي مستمر معتمدة .

من جهته قدم الأستاذ فؤاد عفيفي استشاري التدريب ونجاح العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شرحًا عن الموقع اشتمل على كيفية التسجيل في المكتبة، وكذلك على ما تحويه المكتبة من أقسام طبية وعلمية، كما لفت إلى أن المشتركين يمكنهم الاستفادة من المكتبة من خلال الجوال عبر تطبيق خاص متوفر لنظام «أبل» و «أندرويد وير» .

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تعد أول مستشفى والوحيدة من بين مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك التي وفرت المكتبة الطبية الرقمية لمنسوبيها .