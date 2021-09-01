«الهلال الأحمر» تنفذ فرضية حريق بمبنى فرع الرياض بالتعاون مع الدفاع المدني

المناطق- فلاج الشعيفاني

نفذت هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة الرياض فرضية اشتعال حريق بمبنى الفرع بحي الندى بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وبدأت الفرضية، بورود بلاغ من أحد العاملين بالفرع لمركز العمليات الموحد 911 ومركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، يفيد باندلاع حريق بالمبنى عند الساعة العاشرة صباحا، وعلى الفور توجهت فرق من الدفاع المدني، وفرق إسعافيه من الهلال الأحمر مباشرة إلى موقع الحريق.

وعند إطلاق صافرات إنذار الحرائق داخل المبنى، جرى إخلاء جميع الموظفين من خلال الأمن والسلامة، عبر مخارج الطوارئ حتى وصلت فرق الدفاع المدني، والهلال الأحمر.

ومن ثم جرى إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني، قبل مباشرة ثلاث حالات افتراضية مصابة باختناق، وحالة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، ونقلها من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر إضافة لحالة وفاة.

من جانبه، أكد طلال العنزي، مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض بالنيابة، أن هذه الفرضية جرى إقامتها للوقوف على حالة الاستعداد في المبنى، حال حدوث حرائق لاسمح الله، وضمان وتجربة عمل نظام إنذار الحرائق والدخان.

وأضاف: «كذلك تدريب الموظفين في المبنى على طريقة الإخلاء دون هلع وتدافع»، مشيرا إلى أنها كانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.