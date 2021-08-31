«الصحة» تحقق المركز الأول بين الوزارات بـ «التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق»

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حققت وزارة الصحة «المركز الأول» بين الوزارات و«المركز الثاني» بين الجهات الحكومية في التقييم العام للنصف الثاني من عام 2021 لبرنامج «ركائز استدامة كفاءة الإنفاق» الذي تنفذه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

حققت وزارة الصحة «المركز الأول» بين الوزارات و«المركز الثاني» بين الجهات الحكومية في التقييم العام للنصف الثاني من عام 2021 لبرنامج «ركائز استدامة كفاءة الإنفاق» الذي تنفذه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

عملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق لدورتها الثالثة، وترتكز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بهدف رفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

وأعلنت الهيئة مؤخرًا عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز ال عملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق لدورتها الثالثة، وترتكز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بهدف رفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.