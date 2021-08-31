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«الصحة» تحقق المركز الأول بين الوزارات بـ «التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق»

«الصحة» تحقق المركز الأول بين الوزارات بـ «التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق»
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1020905
المناطق - واس:
حققت وزارة الصحة «المركز الأول» بين الوزارات و«المركز الثاني» بين الجهات الحكومية في التقييم العام للنصف الثاني من عام 2021 لبرنامج «ركائز استدامة كفاءة الإنفاق» الذي تنفذه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وأعلنت الهيئة مؤخرًا عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق لدورتها الثالثة، وترتكز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بهدف رفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة بالرغم من التحديات التي واجهت الوزارة خلال الفترة الأخيرة، للتصدي لجائحة كورونا، والحفاظ على تأدية دور حياتي مهم خلال هذه الجائحة، مع الاستمرار في تحقيق مستهدفات مهمة في مشروع التحول الصحي الكبير والطموح، حيث تُجسد هذه الجائزة تميز الوزارة في خمس ركائز لكفاءة الإنفاق وهي «القيادة والإستراتيجية، ممارسات كفاءة الإنفاق، القدرات، المبادرات، النتائج والأثر».
وقد أولت وزارة الصحة مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق أولوية قصوى عن طريق دراسة عمليات الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية للوصول إلى فاعلية الصرف بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات وتعظيم الأثر المحقق من الإنفاق في كافة مجالاته.

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