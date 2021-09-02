قصة مأساوية.. أسرة عراقية تحاول بيع طفلهم مقابل 40 ألف دولار (صور)

محررو المناطق:

قصة حزينة وصادمة عاشها العراقيون، بعد الكشف عن القبض على عصابة حاولت بيع طفل مقابل 40 ألف دولار في العاصمة بغداد، بالتعاون مع ذويه وعائلته.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على عصابة تريد بيع طفل مقابل 40 ألف دولار في العاصمة بغداد. وأشارت في بيان إلى أن «مفارز مكافحة إجرام بغداد/قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة، كشفت عصابة ضمن منطقة الأعظمية تريد بيع طفل مقابل 40 ألف دولار ومن ثم تهريبه إلى محافظة نينوى».

وأوضحت الداخلية العراقية، أنها استدرجت المتهمين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واتفقت معهم على بيع الطفل، الذي قامت زوجة أبيه بجلبه مع أخيه، قبل أن يجري نصب كمين محكم بالاشتراك مع جهاز المخابرات، والقبض على المتهمين بالجرم المشهود في منطقة الوزيرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم، وفق المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر.