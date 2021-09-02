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«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن

«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن

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«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن

«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن
جريمة تيماء
http://almnatiq.net/?p=1020948
المناطق - وكالات:

أقدم شاب كويتي، في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، على ذبح شقيقته في وجود رجال الأمن خارج المنزل، انتقامًا منها على تقديم بلاغ للسلطات الأمنية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.

وحسب صحيفة «المجلس»، فإن السلطات الأمنية الكويتية، كانت تلقت بلاغًا سابقًا من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل، قبل أن يصل رجال الأمن إلى منزل الضحية، ويطلبون من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، غير أنه دخل المنزل وذبحها، ومن ثم خرج وسلم نفسه.

من جانبها، نقلت صحيفة «القبس» عن مصادر أمنية قولها، إن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها، فيما كشفت المصادر، أن الجاني من مواليد 1985، وقد استخدم سكينا لذبح شقيقته.

وأثارت هذه الجريمة، التي لم تصدر السلطات الرسمية تعليقًا بشأنها حتى الآن، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تصدر هاشتاج #جريمة_تيماء تويتر في الكويت، وطالبوا فيه بمعاقبة الجاني.

 

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