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وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم

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قصة مأساوية.. أسرة عراقية تحاول بيع طفلهم مقابل 40 ألف دولار (صور)

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وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم
وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف
http://almnatiq.net/?p=1020954
محررو المناطق:
يبحث الكثير من الشباب من مختلف الجسنين، عن فرصة عمل سواء في المؤسسات والهيئات الحكومية، أو في شركات القطاع الخاص، وفي ضوء ذلك أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن حاجتها لوظائف شاغرة.
وقالت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، إنه يتوفر لديها 2181 وظيفة شاغرة، للعمل في المستشفيات العسكرية في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة- الدبلوم- البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة تخصصات.
وأشارت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، إلى استمرار تلقي طلبات التقديم حتى يوم الثلاثاء 1443/01/30هـ الموافق 2021/09/07م.

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