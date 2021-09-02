الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية

المناطق ـ وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية في تصريح صادم لها، منذ قليل، بشأن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم قائلة: «إن وفيات كورونا في العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي»، جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة العربية.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 219 مليونًا و283 ألفا و660 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و545 ألفا و457 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 196 مليونا و74 ألفا و845 حالة شفاء.

وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن النسخة الجديدة من متحورات فيروس كورونا، والمعروفة باسم «مو»، مثيرة للاهتمام لكنها غير مقلقة.

كما أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تراقب باهتمام كبير هذا المتحور والمعلومات التي تتوافر عنه، لافتًا إلى أن المنظمة العالمية قد صنفت «مو»، على أنه متحور مثير للاهتمام، لكنه غير مقلق مثل متحور «دلتا»، أو «ألفا».