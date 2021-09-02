احدث الأخبار

الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية
أهم الاخبار
 «جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم
وظائف
 ولي العهد يهنئ السيد ألار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد ألار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا
أبرز المواد
 قصة مأساوية.. أسرة عراقية تحاول بيع طفلهم مقابل 40 ألف دولار (صور)
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك تطلق أول مكتبة طبية رقمية بالمنطقة
المناطق
 «الهلال الأحمر» تنفذ فرضية حريق بمبنى فرع الرياض بالتعاون مع الدفاع المدني
المناطق
 بعد إطلاقه.. تعرف على مزايا نظام الإقراض الإلكتروني الجديد «رافد»
أبرز المواد
 «الصحة» تحقق المركز الأول بين الوزارات بـ «التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق»
محليات
 «الأمن البيئي»: ضبط 10 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بمنطقتي عسير والقصيم
محليات
 اختراع طبي جديد يساعدك على التخلص من رهاب «الحقن»
أبرز المواد
الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية

الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية

أهم الاخبار
«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن

«جريمة تيماء» تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته في وجود رجال الأمن

أبرز المواد
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. إليكم الشروط ومواعيد التقديم

وظائف
ولي العهد يهنئ السيد ألار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا

ولي العهد يهنئ السيد ألار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا

أبرز المواد

الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية

الصحة العالمية تصدم العالم: وفيات كورونا الغير مُعلنة 3 أضعاف الحصيلة الرسمية
منظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=1020962
المناطق ـ وكالات:
كشفت منظمة الصحة العالمية في تصريح صادم لها، منذ قليل، بشأن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم قائلة: «إن وفيات كورونا في العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي»، جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة العربية.
وارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 219 مليونًا و283 ألفا و660 إصابة.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و545 ألفا و457 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 196 مليونا و74 ألفا و845 حالة شفاء.
وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن النسخة الجديدة من متحورات فيروس كورونا، والمعروفة باسم «مو»، مثيرة للاهتمام لكنها غير مقلقة.
كما أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تراقب باهتمام كبير هذا المتحور والمعلومات التي تتوافر عنه، لافتًا إلى أن المنظمة العالمية قد صنفت «مو»، على أنه متحور مثير للاهتمام، لكنه غير مقلق مثل متحور «دلتا»، أو «ألفا».

روابط ذات صلة

«فايزر»: حبوب علاج فيروس كورونا موجهة لهذه الفئة

«فايزر»: حبوب علاج فيروس كورونا موجهة لهذه الفئة
بـ 12 عرضًا.. متحور «مو» الجديد لـ «كورونا» يٌرعب العالم

بـ 12 عرضًا.. متحور «مو» الجديد لـ «كورونا» يٌرعب العالم
«الأردن» تعلن إلغاء الحظر وفتح القطاعات والمدارس

«الأردن» تعلن إلغاء الحظر وفتح القطاعات والمدارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*