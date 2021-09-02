موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم.. والقنوات الناقلة

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يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الفيتنامي، مساء اليوم، في أولى مبارياته في المرحلة النهائية لدور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم

ويلعب «الأخضر» ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام وعمان والصين، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC السعودية، بجانب منصة شاهد الإلكترونية، إذ تبث على قناة SSC7 SD.

ويهدف المنتخب الوطني إلى تحقيق انطلاقة قوية في التصفيات والفوز بالمباراة ومن ثم حصد الـ 3 نقاط، تحسبا للحسابات المعقدة، وبالأخير التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة روسيا 2018.

ملامح تشكيل الأخضر أمام فيتنام

ينوي المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إجراء 3 تغييرات في تشكيل «الأخضر»، الذي سيدفع به، أمام منتخب فيتنام. ويخوض الأخضر مباراته الأولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام المنخب الفيتنامي، الخميس المقبل.

وكشفت مصادر، في تصريحات صحفية، ملامح التشكيل الذي سيدفع به المدرب الفرنسي، خلال المواجهة المرتقبة، مشيرة إلى تواجد 3 تغييرات جوهرية في التشكيل الذي خاض مواجهة أوزبكستان، إذ سيتواجد سالم الدوسري بدلا من عبدالرحمن غريب، وعبدالإله العمري بدلا من حسان تمبكتي، وعبدالإله المالكي على حساب على الحسن.

وبحسب المصادر، فإن رينارد سيدفع بالتشكيل اللآتي في مواجهة فيتنام: «العويس، وسلطان الغنام، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وعبدالإله المالكي، وفهد المولد، وسالم الدوسري، وصالح الشهري».