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الوفيات وصلت 8560.. «الصحة» تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

الوفيات وصلت 8560.. «الصحة» تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

الوفيات وصلت 8560.. «الصحة» تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

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الوفيات وصلت 8560.. «الصحة» تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

الوفيات وصلت 8560.. «الصحة» تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية
بيان وزارة الصحة بشأن كورونا
http://almnatiq.net/?p=1021002
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 279 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 544,811 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 533,430، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,560 حالة.


وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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