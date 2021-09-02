القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جريمة السطو على المنازل بالرياض

المناطق ـ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجسنية الباكستانية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمة السطو على المنازل وسرقة أجهزة وممتلكات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.