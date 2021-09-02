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«جوجل» تؤجل عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب حتى يناير 2022

«جوجل» تؤجل عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب حتى يناير 2022
http://almnatiq.net/?p=1021011
المناطق ـ وكالات:
أعلنت شركة محركات البحث العملاقة «جوجل»، عن تأجيل عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب حتى يناير 2022، وذلك بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس أشد خطورة.
وكانت شركة محركات البحث العملاقة تخطط في البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول أكتوبر من هذا العام.
وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في مذكرة للموظفين: «بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن، ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين».
وأضاف: «مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار من قبل موظفي جوجل»، وبعد 10 يناير، قالت جوجل إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

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