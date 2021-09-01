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«السوق والإحصاء»: 2277 طن تمور منذ انطلاق مهرجان صفري بيشة 2021

«السوق والإحصاء»: 2277 طن تمور منذ انطلاق مهرجان صفري بيشة 2021

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«السوق والإحصاء»: 2277 طن تمور منذ انطلاق مهرجان صفري بيشة 2021

«السوق والإحصاء»: 2277 طن تمور منذ انطلاق مهرجان صفري بيشة 2021
http://almnatiq.net/?p=1021021
محررو المناطق:

أعلنت لجنة السوق والإحصاء بمهرجان صفري بيشة 2021 ممثلة في مكتب البيئة والمياه والزراعة ببيشة، إحصائية تمور الصفري التي دخلت ساحة السوق منذ إنطلاق المهرجان، حيث بلغ عدد السيارات 3400 سيارة، وعدد عبوات التمور 126500 ألف عبوة تحتوي 2277 طن تمور.

يشار إلى أن مهرجان صفري بيشة انطلق يوم الثلاثاء الماضي في دورته التاسعة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، شملت عدداً من الفعاليات المتنوعة «ثقافية، وعلمية، وفنية، واقتصادية، وترفيهية» وفق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد .

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