اختتام ملتقى الإرشاد الجامعي الافتراضي للطالبات المستجدات بجامعة «المؤسس»

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اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب أمس، فعاليات ملتقى الإرشاد الجامعي للطالبات المستجدات، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام واستهدف رفع منسوب التحصيل العلمي وتكوين الشخصية الطلابية وبناء المهارات، والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة المقدمة من قطاعات الجامعة المختلفة.

ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالطالبات المستجدات وبارك لهن قبولهن وأكد عليهن أهمية التفاني في التحصيل العلمي للتخرج وخدمة الوطن الغالي، كما باركت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم للطالبات قبولهن وأكدت أن حكومتنا الرشيدة قد حرصت على صحة الجميع وجعلتها في المقام الأول مما اقتضى الدراسة عن بعد في الفترة الماضية كما عبرت عن اشتياق الجامعة لوجود الطالبات بها في جميع أرجائها .

ونوه عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المرحلة الجامعية هي مرحلة مميزة لتكوين شخصية الطالبة، وفرصة بناء المهارات. والجامعة سخرت إمكاناتها لتمكين الطالبات من تحقيق ذلك.

وأكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للسنة التحضيرية الدكتورة عائشة بنت صالح، في كلمتها للطالبات بضرورة التعرف على هذه الخدمات والأنشطة المقدمة من قطاعات الجامعة المختلفة بما يساعد الطالبة على تحقيق ما وضعته من خطة تعينها على بلوغ طموحاتها.

وشمل البرنامج على اللقاءات الإرشادية التي تنوعت موضوعاتها بين التركيز على بناء علاقات متزنة وإيجابية مع الآخرين في لقاء بعنوان (كيف تبنين علاقة اجتماعية مع الآخرين) قدمته أ. نهى فريد البكري ، إلى توعية الطالبة بضرورة معرفة حاجاتها النفسية وتلبيتها في لقاء بعنوان (تلبية الحاجات النفسية ضرورة ملحة )قدمته د.رنا محمد باناجة. أما أ.د.فاتن حسن حلواني في لقائها (تعزيز القيم الإنسانية) تحدثت عن أسرار النجاح وأنواعه، وعن القيم التي علينا تنميتها في نفوسنا، كذلك حرصت الوكالة على تبصير الطالبة باللوائح من خلال تقديم لقاء بعنوان (الوعي القانوني للطالبة الجامعية) أكّدت فيه د.هادية بالخيور أهمية تعزيز المواطنة والمسؤولية القانونية لدى الطالبة مع توضيح أنظمة الجامعة وحقوق الطالبة وواجباتها.

من ناحية أخرى قدم د.عدنان الخياري لقاءً بعنوان الوعي المالي والذي وضح فيه أهمية الوعي المالي ومهاراته والأساليب الممكن اتباعها للبدء في الادخار من المكافأة الشهرية.

كما شمل البرنامج أيضاً على اللقاءات التعريفية ، والتي تركزت على تعريف الطالبات بالخدمات المقدمة من : عمادة تقنية المعلومات -عمادة شؤون المكتبات -مركز الخدمات الطبية الجامعي -وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات ، كما جاءت هذه اللقاءات لتعريف الطالبات بكل كل ما يتصل بنظام الدراسة والاختبارات من خلال ما قدمته عمادة القبول والتسجيل – معهد اللغة الإنجليزية -عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد .

وفي سياق تعزيز العلاقة بين الجامعة والبيت حرصت الوكالة هذا العام على عقد لقاء الأمهات في اليوم الثالث ، بهدف الحديث عن مرحلة النضح للطالبات في هذه المرحلة العمرية ودور الوالدين في بناء شخصية مستقلة ومثقفة وناضجة لبناتهنّ ، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على المسؤولية الواجبة على الأمهات في متابعة بناتهن .

وفي ظل جائحة كوفيد-19 أقيم الملتقى هذا العام عن بعد، ولاقى حضوراً كبيراُ من الطالبات، تجاوز (6000) طالبة، خاصة أن جميع لقاءات الملتقى تسجل للطالبة في وثيقة الأنشطة اللاصفية .