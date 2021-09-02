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رئيس جامعة الجوف يُصدر 7 قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام

رئيس جامعة الجوف يُصدر 7 قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام
http://almnatiq.net/?p=1021049
المناطق ـ الجوف:

أصدر رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، عددًا من القرارات الإدارية في مختلف العمادات والكليات والأقسام والوحدات بالجامعة.

 

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبدالله بن نويصر الرشيدي وكيلًا لكلية الطب للشؤون الأكاديمية، والدكتور يوسف بن سلامة الحويطي وكيلًا لعمادة الدراسات العليا، والدكتور عادل بن صبر العنزي رئيسًا لقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال، والدكتور عمر بن صياح الرويلي رئيسًا لقسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات بكلية علوم الحاسب والمعلومات.

 

وشملت القرارات تعيين الدكتور بركات بن معيلي الرشيدي رئيسًا لقسم الأحياء بكلية العلوم، وتكليف الدكتورة مها بنت عفات الدغمي بالإشراف على وحدة دعم ذوي شهداء الواجب، والدكتور مهند بن فالح العنزي برئاسة لقسم أمراض النساء والولادة بكلية الطب.

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