5000 ساعة تطوعية لـ«الهلال الأحمر» في منطقة مكة المكرمة خلال أغسطس

انطلاقاً من رسالة الهيئة بتبني العمل التطوعي وترسيخ مفهومه في الأعمال وإتاحة الفرصة للمتطوعين ودعمهم في الإعمال التي تلائم أعمال وأهداف الهيئة شارك متطوعي ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بشهر أغسطس من عام 2021م، ما يقارب من 5000 ساعة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الاسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم وتنفيذ عدد من الحملات في الأسواق التجارية وشواطئ محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف.

كما شملت الأعمال التطوعية المشاركة في عدد من الدورات في الإسعافات الأولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودورات تأهيل المتطوعين.

وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الاسعافية الي افضل المستويات ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ للمساهمة في العمل الإسعافي من رجال ونساء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة للوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني ويكون التقديم عن طريق الموقع لإلكتروني للتطوع في الهيئة.

https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home.