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وسط تراجع ملحوظ بالأعداد.. 4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا»
إصابات كورونا حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1021055
المناطق ـ الرياض:

واصلت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» اليوم (الخميس)، التراجع في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان مقارنةً بما جرى تسجيله أمس (الأربعاء).

 

وسجلت وزارة الصحة، 54 إصابة جديدة بمنطقة الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية، و29 حالة في منطقة مكة المكرمة.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة تسجيل، 18 إصابة بالمنطقة الشرقية، و14 حالة بمنطقة جازان، و7 حالات بعسير، و11 إصابة في المدينة المنورة، و13 إصابة بالقصيم.

 

وشهدت منطقة نجران تسجيل 8 إصابات، والجوف 5 حالات، والحدود الشمالية 5 حالات ، وحائل 5 إصابات، وتبوك 5 إصابات، والباحة 3 حالات.

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