«مشروعات ولي العهد» محور مباحثات أمين العاصمة المقدسة ورئيس الوطنية للإسكان

التقى المهندس محمد القويحص، أمين العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، بالرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، ومدير فرع شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله العتيبي؛ لبحث مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً من قبل الشركة الوطنية للإسكان.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً من قبل الشركة الوطنية للإسكان، وبحث سُبل التكامل وتوحيد الجهود بين الأمانة والشركة ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية وتطوير البنية التحتية لمخططات ولي العهد والتكلفة المتوقعة لها.

وفي هذا الشأن، قال “القويحص” إن دعم الأمانة لمشروعات الإسكان وتمكينها من تنفيذ مبادراتها المرتبطة بتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مكة المكرمة، وتعزيز استدامة منظومة العرض العقاري، والإسهام في تنمية الاقتصاد السعودي وازدهاره.