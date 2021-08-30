فيصل بن مشعل: الدور التوعوي لشرطة منطقة القصيم ساهم في خفض نسب الجريمة

أشاد الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدور الإعلامي والتوعوي لشرطة منطقة القصيم ، الذي أسهم في المشاركة بخفض نسبة الجريمة ونشر الوعي والإدراك الأمني وحفظ الأمن والنظام.

جاء ذلك بعد اطلاعه على إيضاحاً لعدد من البيانات الإعلامية الأمنية الصادرة من شرطة المنطقة ، لعام 1442هـ ، والتي بلغت 60 بياناً إعلامياً.

وأعرب الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي ولمنسوبي شرطة المنطقة، على جهودهم وتفانيهم بأداء أعمالهم الموكلة إليهم ، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المرجوة ، متطلعاً إلى الاستمرارية على هذا النهج المشرّف.