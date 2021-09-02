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صدفة غريبة تكشف أول إصابة لمٌعلم بكورونا في محافظة شقراء.. توجه لفحص زوجته فاكتشف إصابته

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صدفة غريبة تكشف أول إصابة لمٌعلم بكورونا في محافظة شقراء.. توجه لفحص زوجته فاكتشف إصابته

صدفة غريبة تكشف أول إصابة لمٌعلم بكورونا في محافظة شقراء.. توجه لفحص زوجته فاكتشف إصابته
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1021073
المناطق ـ الرياض:

اكتشف معلم في إحدى مدارس محافظة شقراء، إصابته بفيروس «كورونا» بشكل مفاجئ خلال اصطحابه زوجته لأحد مراكز الفحص؛ لإجراء مسحة للاطمئنان عليها بعد إصابة شقيقها.

 

وتشير التفاصيل إلى أن زوجة المعلم أخبرته بإصابة شقيقها بفيروس «كورونا» ليقرر مرافقتها خلال إجراء مسحة للاطمئنان عليها، كما بادر بعمل مسحة لنفسه أيضًا.

 

وجاءت المفاجأة وفقاً لـ«سبق»، بخروج نتيجة فحص زوجته سلبية ونتيجته إيجابية، ليقرر الالتزام بالإجراءات المُتبعة وإبلاغ إدارة المدرسة بالواقعة.

 

يشار إلى أن المعلم المُصاب كان يتواجد بالمدرسة أمس خلال زيارة محافظ شقراء ومدير التعليم وعدد من قيادات الوزارة للمدرسة، ضمن الجولات التفقدية التي قاموا بها.

 

وكانت وزارة التعليم قد أوضحت الإجراءات المتبعة في حالة ظهور حالات إصابة بـ «كورونا» داخل المدارس، حيث ألزمت الأخيرة بتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المُشتبه بها، وكذلك تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام في حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بُعد، مع تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بُعد.

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