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 السفير السلمان يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كينيا

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 السفير السلمان يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كينيا

 السفير السلمان يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كينيا
http://almnatiq.net/?p=1021080

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، أوراق اعتماده للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

ونقل السفير السلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كينيا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّله الرئيس الكيني تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

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