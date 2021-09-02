6 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر “أبشر”

المناطق ـ الرياض:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الوكالة، أن الوثائق التي يجب الإبلاغ عن فقدانها، بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضمنت خطوات الإبلاغ الدخول إلى حساب أبشر، واختيار أيقونة “خدماتي”، ومن ثم الأحوال المدنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وشملت الخطوات، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، وحجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة “بدل فاقد”.