«الأمن البيئي» يضبط موقعًا للاتجار بكائنات فطرية مجهولة المصدر بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يملك موقعًا في مدينة الرياض يحتوي على عدد من الحيوانات البرية بغرض المتاجرة بها، وهو ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها التي تمنع بيع كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة الم

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