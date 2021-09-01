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شاهد.. «الدفاع» تستعرض جهود تخريج أول دفعة نسائية للقوات المسلحة

شاهد.. «الدفاع» تستعرض جهود تخريج أول دفعة نسائية للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=1021115
المناطق ـ الرياض:

استعرضت وزارة الدفاع، جهود مركز تدريب الكادر النسائي ​للقوات المسلحة في تخريج أول دفعة نسائية منه، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.

 

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو رصد بعضاً من جهود المركز والتدريبات التي جرت فيه لأول دفعة من الكادر النسائي.

 

وشدد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، رئيس رقباء سليمان المالكي، على أن المركز اعتمد على التدريس بأحدث الأساليب عبر كوادر مُدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.

 

ونوهت مديرة قسم تعليم المركز، مناهل بن حميد، إلى أن البرنامج اليومي للمتدربات يبدأ بحصة الرياضة، ومن ثم تناول الإفطار بالمطعم المركزي، وبعدها يجري التدريب الميداني والدخول للفصول الدراسية.

 

وعبرت عدد من المتدربات، عن سعادتهن بدخول القطاع العسكري، مشيرات إلى أنهن اثبتن للجميع قدرة المرأة في المملكة على العمل بالمجال العسكري ومواجهة التحديات.

 

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي قد شهد أمس الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.

https://twitter.com/i/status/1433418661960765441

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