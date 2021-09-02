«الزعاق» يوضح سبب ارتفاع الحرارة رغم دخول موسم «سهيل»

محررو المناطق:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سبب استمرار درجات الحرارة المُرتفعة رغم دخول موسم «سهيل» والذي يُعرف ببرودة الأجواء فيه.

وبيّن «الزعاق»، أن موسم «سهيل» 52 يومًا مُقسمة على 4 نجوم وكل نجم له سمة معينة، حيث يبدأ بـ«حسبة القيط» الذي تكون فيه الحرارة مُرتفعة.

دخل سهيل وارتفعت الحرارة وش القصة ؟ pic.twitter.com/Z81WFXeEaU — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 2, 2021

ولفت إلى أن النجم الثاني طاب فيه الليل، والنجم الثالث يميل فيه الليل إلى البرودة، بينما عند دخول النجم الرابع «لا تأمن السيل»، بمعنى أن موسم الأمطار أصبح قريبًا.