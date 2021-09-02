وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري مع العراق (فيديو)

محررو المناطق:

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق، في أعقاب توقيع اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.

وأشاد الجاسر خلال مقابلة مع قناة «العربية» على إنجازات اللجنة الفنية للنقل البحري بين البلدين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإنجازات فتح منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

#نشرة_الرابعة | وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق @SalehAlJasser #العربية pic.twitter.com/vYWujAUt4W — العربية (@AlArabiya) September 2, 2021



وكانت المملكة قد أبرمت اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري مع العراق بهدف دعم قطاع النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم.

كما تهدف الاتفاقية لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، وتدعيم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.