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وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري مع العراق (فيديو)

وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري مع العراق (فيديو)

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وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري مع العراق (فيديو)

وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري مع العراق (فيديو)
وزير النقل والخدمات اللوجستية
http://almnatiq.net/?p=1021131
محررو المناطق:

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق، في أعقاب توقيع اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.

وأشاد الجاسر خلال مقابلة مع قناة «العربية» على إنجازات اللجنة الفنية للنقل البحري بين البلدين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإنجازات فتح منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.


وكانت المملكة قد أبرمت اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري مع العراق بهدف دعم قطاع النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم.

كما تهدف الاتفاقية لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، وتدعيم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.

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