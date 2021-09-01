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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي عددًا من قضايا المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي عددًا من قضايا المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي عددًا من قضايا المنطقة

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قصة أثارت جدلًا.. طلب غريب لملكة بريطانيا من “رونالدو”

قصة أثارت جدلًا.. طلب غريب لملكة بريطانيا من “رونالدو”
http://almnatiq.net/?p=1021154
محررو المناطق

أثارت قصة صحفية تتعلق بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا خلال الساعات الماضية.

 

ونشرت صحيفة “إكسبريس” خبراً نقلته عن موقع “سبورتس إنوفايشن سوسايتي” المُختص بتقارير كرة القدم، حول طلب الملكة إليزابيث 81 قميصاً لمانشستر يونايتد الجديد موقعاً عليه من النجم رونالدو.

 

وعقب تداول القضة بساعات حذف الموقع الخبر ونشر اعتذاراً؛ بسبب عدم تأكده منه الذي تم نشره حول الملكة ورونالدو.

 

يشار إلى هذا الطلب يُعد غريباً من نوعه، حيث لم يسبق لملكة إنجلترا أن طلبت توقيعاً من أي شخص في السابق.

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