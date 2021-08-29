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«الحصيني» يُقدم 4 حلول لمواجهة موجات الغبار بالمملكة (فيديو)

«الحصيني» يُقدم 4 حلول لمواجهة موجات الغبار بالمملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1021164
محررو المناطق

اقترح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حلولاً لتفادي والحد من موجات الغبار في المملكة.

 

وقال الحصيني في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن مشكلة الغبار إقليمية وتحتاج إلى تعاون دول الخليج وأفريقيا، مشيراً إلى أن أول الحلول لتلك المشكلة تكون بزيادة التشجير.

وأضاف أن هناك حلولاً أخرى في مقدمتها إتباع تعليمات وزارة البيئة في الحفاظ على النبات خلال الرعي، وتطبيق الإجرءات التي تحافظ على النباتات، وكثرة الاستغفار والدعاء بهطول الأمطار.

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