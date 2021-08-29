«الحصيني» يُقدم 4 حلول لمواجهة موجات الغبار بالمملكة (فيديو)

محررو المناطق

اقترح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حلولاً لتفادي والحد من موجات الغبار في المملكة.

وقال الحصيني في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن مشكلة الغبار إقليمية وتحتاج إلى تعاون دول الخليج وأفريقيا، مشيراً إلى أن أول الحلول لتلك المشكلة تكون بزيادة التشجير.

فيديو | ما هي الحلول التي اقترحها الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني لتخفيف الغبار؟ #الراصد pic.twitter.com/cgKzProWFP — الراصد (@alraasd) September 2, 2021

وأضاف أن هناك حلولاً أخرى في مقدمتها إتباع تعليمات وزارة البيئة في الحفاظ على النبات خلال الرعي، وتطبيق الإجرءات التي تحافظ على النباتات، وكثرة الاستغفار والدعاء بهطول الأمطار.